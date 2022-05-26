علي غادر منزله ولم يعُد لغاية تاريخه.. هل شاهدتموه؟

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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- علي عبده الأطرش (من مواليد عام 2002، لبناني).الذي غادر بتاريخ 20-5-2022، منزله الكائن في محلة جونية، ولم يعُد لغاية تاريخه، مع العلم انه يعاني من أمراض عصبية ونفسية.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة جونية في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 910119-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.