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لبنان

حادث سير مروع على طريق العبدة البحرية (صورة)

Lebanon 24
26-05-2022 | 12:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تسجيل حادث سير مروع على طريق العبدة البحرية.
 
ولم يفد عن وقوع خسارات في الأرواح.
 
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