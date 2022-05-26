بيرم في ورشة عمل عن البطالة: وزارة العمل تبنت مشروع نظام تأمين البطالة وأحالته للبرلمان

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نظمت "شبكة عملي حقوقي" ورشة عمل حول "صندوق البطالة وسياسة الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل" في فندق راديسون بلو - بيروت، شارك فيها وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وحشد من اصحاب القرار وفاعليات ومؤثرون ونقابيون وناشطون وحقوقيون.وأشار بيرم الى أن "الوزارة تبنت مشروع نظام تأمين البطالة كونه يعطي نوعا من الامان الاجتماعي للعمال الذي هو حجر الاساس بدونه يسقط المجتمع"، لافتا الى أن وزارته "أحالت المشروع الى البرلمان ودعمت انشاءه وهو الان يدرس في اللجان النيابية، لكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عاجز حاليا عن تغطية صندوق البطالة بسبب الخلل البنيوي في الصندوق وديونه على الدولة البالغة 5000 مليار ليرة".