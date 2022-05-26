حميه: مجلس الوزراء أنصف موظفي مرفأ صيدا وعمّاله

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في بيان، الى انه "بناء لاقتراحه وانصافا للموظفين واهتماما بالعاملين في مرفأ صيدا وإعطائهم حقوقهم المتوجبة لهم منذ سنوات ، فقد صدر عن مجلس الوزراء قرار برفع الحد الادنى لأجورهم مع مفعول رجعي وتحويل رواتبهم مضافا إليها زيادة غلاء المعيشة".

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