القاضية عون​ حُوّلت للمجلس التأديبي: توقيت إحالتي يأتي خوفاً من استمراري بمتابعة ملفات مالية دقيقة

أفادت مصادر قضائية لمحطة الـ"OTV"، بأن "النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون حُوّلت إلى المجلس التأديبي لمخالفتها موجب التحفظ".



Advertisement

وتابعت، بحسب القناة، أنه "لم أبلّغ عن موضوع الشكوى ضدي ولم يجرِ استدعائي أمام هيئة التفتيش اولا التي هي من المفترض بالعادة أن تستمع الى القاضي قبل إحالته على المجلس التأديبي وهي لم تفعل وأرجح أن يكون الموضوع مرتبطاً بمخالفات مزعومة لا أساس لها من الصحة وقد جرى استيضاحي بشأنها"، مشيرة إلى أنه "للاسف بدلا من أن تتكتف كل الاجهزة القضائية، يتم محاربة القاضية في هذا الميدان". من جهتها، قالت عون، في تصريح لقناة الـOTV، بأن "توقيت إحالتي الى المجلس التأديبي يأتي خوفاً من استمراري بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد والبرهان أن المدعي العام التمييزي يتخطّى كل القوانين ولا أحد يطاله".وتابعت، بحسب القناة، أنه "لم أبلّغ عن موضوع الشكوى ضدي ولم يجرِ استدعائي أمام هيئة التفتيش اولا التي هي من المفترض بالعادة أن تستمع الى القاضي قبل إحالته على المجلس التأديبي وهي لم تفعل وأرجح أن يكون الموضوع مرتبطاً بمخالفات مزعومة لا أساس لها من الصحة وقد جرى استيضاحي بشأنها"، مشيرة إلى أنه "للاسف بدلا من أن تتكتف كل الاجهزة القضائية، يتم محاربة القاضية في هذا الميدان".

في السياق، قالت عون لـ"الانتشار": "ماذا ينتظر من يلاحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعددا من المصارف ومؤسسة صيرفة تسطو على اموال الناس غير الذي يحصل؟!.انهم يريدون عرقلة عملي ، فيما انا لم اخالف القانون وحريصة على تطبيقه وأفعل ذلك بأمانة".

وردا عن سؤال عما تعتزم فعله أكدت أنها ستذهب وتواجه من استدعاها وهي غير خائفة من احد وتتسلح بالحجة والبرهان.