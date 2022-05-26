Advertisement

لبنان

القاضية عون​ حُوّلت للمجلس التأديبي: توقيت إحالتي يأتي خوفاً من استمراري بمتابعة ملفات مالية دقيقة

Lebanon 24
26-05-2022 | 13:04
A-
A+
Doc-P-956255-637891926145857624.jpg
Doc-P-956255-637891926145857624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر قضائية لمحطة الـ"OTV"، بأن "النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون حُوّلت إلى المجلس التأديبي لمخالفتها موجب التحفظ".
 
من جهتها، قالت عون، في تصريح لقناة الـOTV، بأن "توقيت إحالتي الى المجلس التأديبي يأتي خوفاً من استمراري بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد والبرهان أن المدعي العام التمييزي يتخطّى كل القوانين ولا أحد يطاله".
Advertisement

وتابعت، بحسب القناة، أنه "لم أبلّغ عن موضوع الشكوى ضدي ولم يجرِ استدعائي أمام هيئة التفتيش اولا التي هي من المفترض بالعادة أن تستمع الى القاضي قبل إحالته على المجلس التأديبي وهي لم تفعل وأرجح أن يكون الموضوع مرتبطاً بمخالفات مزعومة لا أساس لها من الصحة وقد جرى استيضاحي بشأنها"، مشيرة إلى أنه "للاسف بدلا من أن تتكتف كل الاجهزة القضائية، يتم محاربة القاضية في هذا الميدان".
 
في السياق، قالت عون لـ"الانتشار": "ماذا ينتظر من يلاحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعددا من المصارف ومؤسسة صيرفة تسطو على اموال الناس غير الذي يحصل؟!.انهم يريدون عرقلة عملي ، فيما انا لم اخالف القانون وحريصة على تطبيقه وأفعل ذلك بأمانة".
وردا عن سؤال عما تعتزم فعله أكدت أنها ستذهب وتواجه من استدعاها وهي غير خائفة من احد وتتسلح بالحجة والبرهان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:52 | 2022-05-27
00:03 | 2022-05-27
00:01 | 2022-05-27
23:56 | 2022-05-26
23:10 | 2022-05-26
23:06 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website