سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية في الجنوب... إليكم التفاصيل

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صدر عن قيادة الجيش ـــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 26 /5 /2022، وقرابة الساعة 18.30 سقطت طائرة مسيرة Drone – skylark تابعة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة رميش الجنوبية بعدما انتهكت الاجواء اللبنانية.وعلى الاثر توجهت قوة من الجيش إلى المنطقة وكشفت على المسيرة التي تبيّن خلّوها من المواد المتفجرة، ويتم التأكد من محتوياتها. وتجري متابعة هذا الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.