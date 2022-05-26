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لبنان

سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية في الجنوب... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-05-2022 | 13:27
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صدر عن قيادة الجيش ـــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 /5 /2022، وقرابة الساعة 18.30 سقطت طائرة مسيرة Drone – skylark  تابعة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة رميش الجنوبية بعدما انتهكت الاجواء اللبنانية.
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وعلى الاثر توجهت قوة من الجيش إلى المنطقة وكشفت على المسيرة التي تبيّن خلّوها من المواد المتفجرة، ويتم التأكد من محتوياتها. وتجري متابعة هذا الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.
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