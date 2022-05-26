في عمشيت... عثر عليه مصابًا بطلق ناري برأسه في منزله

عثر على جثة المواطن ط.ح مصابًا بطلق ناري في رأسه في منزله الكائن في عمشيت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحضرت القوى الأمنية وفرضت طوقًا امنيًا في المكان.

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