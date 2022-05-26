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لبنان

في عمشيت... عثر عليه مصابًا بطلق ناري برأسه في منزله

Lebanon 24
26-05-2022 | 14:30
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عثر على جثة المواطن ط.ح مصابًا بطلق ناري في رأسه في منزله الكائن في عمشيت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وحضرت القوى الأمنية وفرضت طوقًا امنيًا في المكان.
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عمشيت

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