Advertisement

لبنان

الجيش: من حق المواطنين التعبير السلمي عن آرائهم ولكن يجب عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة

Lebanon 24
26-05-2022 | 14:45
A-
A+
Doc-P-956272-637891987883950672.jpg
Doc-P-956272-637891987883950672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الجيش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أنه "يؤكد حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، ويشدد على وجوب عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الشكر للجيش اللبناني خصوصًا في السنوات الأخيرة خلال التسعينات حيث كان هناك انسجام مع المقاومة بقرار سياسي إضافة إلى الجيش العربي السوري وفصائل المقاومة الفلسطينية
lebanon 24
27/05/2022 07:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الذي حمى لبنان هو معادلة الجيش والشعب والمقاومة
lebanon 24
27/05/2022 07:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله يستغل بنى لبنان التحتية لنقل أسلحة من إيران (الحدث)
lebanon 24
27/05/2022 07:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لم تخرق أي قطعة جوية معادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
27/05/2022 07:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:52 | 2022-05-27
00:03 | 2022-05-27
00:01 | 2022-05-27
23:56 | 2022-05-26
23:10 | 2022-05-26
23:06 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website