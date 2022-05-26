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لبنان
الجيش: من حق المواطنين التعبير السلمي عن آرائهم ولكن يجب عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة
Lebanon 24
26-05-2022
|
14:45
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أكد الجيش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أنه "يؤكد حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، ويشدد على وجوب عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة".
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