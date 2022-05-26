مستشفى تنورين: لا صحة لخبر الإضراب غدًا والمستشفى يعمل الجمعة في شكل طبيعي

أصدرت إدارة مستشفى تنورين الحكومي البيان الآتي: "عطفا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن القيام باضراب تحذيري غدا (الجمعة)، تنفي ادارة مستشفى تنورين الحكومي وموظفوه، هذا الخبر جملة وتفصيلا، كما وتشدد الإدارة على ان المستشفى يعمل غدا في شكل طبيعي، ويستقبل المرضى في كل اقسامه كالعادة".

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