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لبنان

ملف المحروقات بيرز مجدداً... هل من أزمة جديدة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-05-2022 | 16:09
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أكدت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان 24" أن أسعار المحروقات قد تبقى على حالها خلال يوم غد الجمعة باعتبار أن سعر صيرفة لم يتغير، مشيرة إلى أن اتصالات عديدة نشطت على مختلف الأصعدة توصلت إلى حلحلة على صعية توفر المحروقات وبالتالي لا أزمة كما يتم إشاعته.
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ولفتت المصادر إلى أن منصة صيرفة ستبقى تغطي شراء المحروقات من الشركات المستوردة للنفط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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