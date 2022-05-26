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لبنان

نحاس: لدينا معطيات بأن رئاسة الجمهورية طلبت من وزير الطاقة سحب ملف الكهرباء

Lebanon 24
26-05-2022 | 15:57
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أكد النائب السابق نقولا نحاس لـmtv عبر برنامج "صار الوقت" أن "لدينا معطيات بأن رئاسة الجمهورية طلبت من وزير الطاقة سحب ملف الكهرباء بعد استثناء معمل سلعاتا منه وسيمنز منذ 2018 تحاول تقديم عروض وما حصل اليوم أن تمويلا جاء من شركة صينية وعُرض أول الأمر على البستاني ووضعوه جانبًا
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وقال نحاس: "المطلوب حسم ملف الكهرباء لأننا نصرف مازوت بقيمة 4 مليون دولار يومياً".
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