فياض عن سحبه ملف الكهرباء: أحياناً أستعجل في إرسال الملفات

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أوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن "موضوع سحبه لملف الكهرباء من مجلس الوزراء أخذ أكثر من حجمه وتم التعاطي معه بالسياسة"، وقال: "أنا مندفع في العمل منذ بدأنا بالعمل ووضعت خطة الكهرباء وأحياناً أستعجل في ارسال الملفات الى مجلس الوزراء وهذا لا يعني أنه لا يمكننا مراجعة الامور وتصويبها اذا اقتضت الحاجة".ولفت في حديث لـmtv أن "بعض البيانات شكك بصدقيتي وهذا الأمر أرفضه وحُكي عن عروض يمكن أن تعطينا كهرباء بسرعة والحقيقة ان هناك رسائل وليس عروضا مكتملة وكان لدي اعتقاد بأن التمويل سيكون مؤمناً في الكهرباء وتلقيت عروضا للتمويل بعد جلسة مجلس الوزراء".واشار إلى ان هناك "عروضا من شركة كهرباء EDF قيد الدراسة لانتاج الكهرباء على 10 اشهر وهناك مفاوضات اخرى للتمويل"، مضيفا: "حافظنا على صداقاتنا في مصر والاردن وسوريا من اجل اخذ الغاز بأقل التكاليف".