ارتطام كبير

تربط مصادر بين تصاعد مؤشرات "الارتطام الكبير" عبر الدولار والخطط الدولية المطروحة لتأليف حكومة لا يتمثل فيها حزب بارز ولا فريقه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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