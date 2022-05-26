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لبنان

عون لا يتدخّل في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه

Lebanon 24
26-05-2022 | 17:26
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نقل عن مصادر سياسية مطلعة على اجواء قصر بعبدا ل"اللواء" ان "الرئيس ميشال عون، لا يتدخل في ما خص انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، لكنه يرصد ما جرى، ويجري في هذه الانتخابات ليستشرف بعدها مقاربة الملف الحكومي، حيث تظهر اصطفافات الكتل النيابية في ضوء نتائج انتخابات رئيس المجلس ونائبه الثلاثاء المقبل". (اللواء)
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المصدر: اللواء
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