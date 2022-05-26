قوى التغيير تجتمع لمناقشة الموقف من استحقاقات جلسة الثلاثاء

علمت "اللواء" ان "مجموعة "قوى التغيير" النيابية عقدت اجتماعاً مساء امس، لمناقشة الموقف من جميع استحقاقات جلسة الثلاثاء ككل، وبقي القرار معلقاً لمزيد من البحث". (اللواء)

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