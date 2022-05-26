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لبنان

قوى التغيير تجتمع لمناقشة الموقف من استحقاقات جلسة الثلاثاء

Lebanon 24
26-05-2022 | 17:39
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علمت "اللواء" ان "مجموعة "قوى التغيير" النيابية عقدت اجتماعاً مساء امس، لمناقشة الموقف من جميع استحقاقات جلسة الثلاثاء ككل، وبقي القرار معلقاً لمزيد من البحث". (اللواء)
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المصدر: اللواء
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