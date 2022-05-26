المجتمع الدولي يراقب المرحلة المقبلة في لبنان

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لم تستبعد أوساط نيابية في الغالبية النيابية عبر "السياسة" الكويتية أن "تؤجل جلسة الانتخاب، وأن يتم تجاوز مهلة الـ 15 يوماً المحددة في الدستور، وألا يصار إلى انتخاب رئيس للبرلمان، في حال لم يقتنع الرئيس بري بأنه لن يحصل على الكثير من الأصوات، بحكم أنه يتحمل مسؤولية مع سواه، في ما وصل إليه من ويلات ونكبات".وكشفت أن "الفريق الآخر بدأ يعد العدة من أجل العودة إلى نغمة الشروط التعجيزية التي سيفرضها بالنسبة لعملية تشكيل الحكومة، بعدما فقد الأغلبية النيابية. وهذا ما سيدفعه إلى التعنت أكثر فأكثر لفرض شروطه، الأمر الذي سيدخل البلد في مواجهة سياسية جديدة، دون التكهن بالتداعيات التي ستتأتى عنها".