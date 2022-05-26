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لبنان

مذكرة تثير بلبلة في كازينو لبنان

Lebanon 24
26-05-2022 | 22:47
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ذكرت "نداء الوطن" ، أن عدداً من موظفي كازينو لبنان أوقفوا العمل في بعض الصالات اعتباراً من عصر اليوم الخميس، بعدما أصدرت الإدارة قراراً أبلغتهم فيه العودة للعمل نحو ٢١ يوماً في الشهر بدءاً من ١٣ حزيران المقبل، وذلك بعدما كان الموظفون يعملون ١٤ يوماً شهرياً منذ تفشي وباء كورونا.
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ويعتبر الموظفون ان زيادة أيام العمل، في هذا الوقت تحديداً، هو أمر مجحف بحقهم خصوصاً في ظل الأزمة الإقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات بسبب القفزة الجنونية لسعر صرف الدولار.
وأضافت المصادر نفسها ألا معلومات حتى الساعة عن أي مفاوضات تدور بين الموظفين المعتصمين والإدارة لمطالبتها بالعودة عن القرار الجديد والإبقاء على الدوام الحالي.
موقع "نداء الوطن" تواصل مع إدارة كازينو لبنان التي أكدت أن المذكرة صحيحة ولكن معدل أيام العمل سيصبح ١٨ يوماً في الشهر، مشيرة الى أن بدل النقل سيصبح ٢١٠٠٠٠ ليرة لبنانية عن كل يوم عمل.
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