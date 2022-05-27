جرحى واطلاق نار في حي السلم... إليكم ما حدث

حصل تبادل لاطلاق النار قرب حسينية الامام الحسين في حي السلم بين العسكري ح. د. وبين ع. م. الذي اصيب بطلقة في عينه، بينما أصيب الأول دندش بطلقة في رجله، وتم نقلهما الى مستشفيات المنطقة.

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