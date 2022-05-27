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لبنان

جرحى واطلاق نار في حي السلم... إليكم ما حدث

Lebanon 24
27-05-2022 | 00:03
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حصل تبادل لاطلاق النار قرب حسينية الامام الحسين في حي السلم بين العسكري ح. د. وبين ع. م. الذي  اصيب بطلقة في عينه، بينما أصيب الأول دندش بطلقة في رجله، وتم نقلهما الى مستشفيات المنطقة.
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حي السلم

اطلاق نار

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