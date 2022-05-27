قطع السير على اوتوستراد المنية بالاتجاهين.. ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع السير على اوتوستراد المنية بالاتجاهين وعلى الطريق البحرية، احتجاجاً على محاولة إزالة قوى الأمن مبنى مخالف قيد الإنشاء.

وأعيد فتحه بوقت لاحق.