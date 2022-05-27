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لبنان

قطع السير على اوتوستراد المنية بالاتجاهين.. ما السبب؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 00:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع السير على اوتوستراد المنية بالاتجاهين وعلى الطريق البحرية، احتجاجاً على محاولة إزالة قوى الأمن مبنى مخالف قيد الإنشاء.
 
وأعيد فتحه بوقت لاحق.
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