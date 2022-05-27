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لبنان

طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2022 | 01:15
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فيما تستمر الاتصالات واللقاءات قبل موعد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد الثلاثاء المقبل، افاد مصدر اشتراكي "ان الاتجاه الغالب لدى الكتلة الاشتراكية هو للتصويت للرئيس نبيه بري في انتخابات رئاسة المجلس، فيما يستمر البحث والتشاور في موضوع اختيار نائب رئيس مجلس النواب".  

ولفت المصدر الى "ان القوات اللبنانية فاتحت أحد نواب" الاشتراكي" بطرح يقضي ببقاء الرئيس بري رئيسا للسن يدير مجلس النواب من دون انتخاب او تجديد ولاية ما يشكل هروبا من الاحراج، فقوبل هذا الطرح بالرفض الفوري والاستغراب".

ولدى سؤال "مصدر نيابي قواتيّ" عن ابعاد هذا الطرح اكتفى بالقول "كان مجرد فكرة عرضها زميلنا من ضمن الافكار للخروج بحل".

كذلك أفيد ان "نواب التغيير" رفضوا بعد اجتماعات عدة عقدوها، كل الطروحات التي قدمت اليهم، ومن ضمنها من القوات اللبنانية، لطرح اسم لنيابة رئاسة مجلس النواب بشكل تقاطعا بين كل "التغييريين".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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