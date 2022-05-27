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لبنان

دمشق تتواصل مع حلفائها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2022 | 01:30
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قالت مصادر مطلعة ان سوريا "بدأت، بعد الانتخابات النيابية، عملية تواصل مع عدد من حلفائها الاساسيين في لبنان من الذين فازوا في الانتخابات أو خسروا المعركة الانتخابية في اطار اعادة تثبيت عملية التواصل والتحالف معهم".

وفي رأي المصادر "ان دمشق تعمل ببطء على اعادة جزء من دورها السياسي في لبنان وهي، بالرغم من تلقيها ضربة قاسية بسبب خسارة بعض الشخصيات الاساسية الحليفة لها في الانتخابات، لكنها، وبعكس كل التحليلات الاعلامية، لا تحمّل حزب الله مسؤولية هذه الخسارة".

وتعتبر المصادر"ان مقاربة سوريا الجديدة ستركّز في مرحلة اولى على محاولة استيعاب عدد من النواب المستقلين او الذين لا يملكون كتلا نيابية ".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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