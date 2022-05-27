تمايزات "التيار": حرية تصويت ام رفض مطلق؟

يستمر النقاش داخل "التيار الوطني الحر" بشأن الموقف الذي سيتخذ من موضوع التصويت للرئيس نبيه بري مجددا لرئاسة مجلس النواب او عدمه".

ويبرز التباين الحاد في الموقف بين رئيس التيار النائب جبران باسيل وعدد من النواب الذين يريدون الاقتراع لبري ويعتبرون ان "التيار" سيخسر الكثير من المواقع داخل البرلمان اذا استمر بموقفه المعلن حاليا.

وبحسب المصادر المطلعة "فإن الخلاف الاساسي داخل "التيار" يكمن في رغبة بعض النواب في ان يكون هناك حرية تصويت وليس رفضا كاملا، إما لعلاقتهم الشخصية ببري او لاسباب سياسية مرتبطة بمراعاة حزب الله الذي يعتبر ان خوض المعركة ضد بري موجهة الى الحزب بالدرجة الاولى قبل ان تستهدف بري".