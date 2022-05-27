جدول جديد للمحروقات اليوم.. اليكم التفاصيل

Advertisement

أكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أن "هناك جدول جديد للأسعار سيصدر اليوم ، سيحمل ارتفاعاً في المازوت أما البنزين سيبقى على نفس السعر لأن سعر "صيرفة" لم يتغيّر".أبو شقرا وفي حديث لـ "صوت كل لبنان"، شدد على ان "لا إقفال للمحطات ولسنا هواة إقفال والبيان الصادر عن أصحاب المحطات هو تحذيري للمسؤولين والله يعين المواطن".