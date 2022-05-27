Advertisement

لبنان

بعد القمح.. أزمة سكر؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-05-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-956401-637892383852535417.jpg
Doc-P-956401-637892383852535417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قررت الهند يوم الأربعاء الماضي تقييد صادراتها من السكر في خطوة احترازية لحماية إمداداتها الغذائية، والحفاظ على استقرار الأسعار، بحسب ما أعلنت وزارة الأغذية الهندية.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع على حظر صادرات القمح، علماً ان الهند أكبر منتج للسكر في العالم، وثاني أكبر مصدّر له بعد البرازيل. فهل سيتأثر لبنان بهذه الخطوة؟

 

أحد مستوردي المواد الغذائية في لبنان أعلن انه" حاليا لا خوف من أي أزمة سكر فقد وصلت مؤخرا إلى لبنان عدة بواخر محمّلة بالمادة"، لافتاً إلى ان "سعر السكر في الأسواق اللبنانية شهد تراجعاً ملموساً بعدما كان سجل ارتفاعا كبيراً في الأشهر الماضية".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-05-27
17:45 | 2022-05-27
17:39 | 2022-05-27
17:23 | 2022-05-27
17:22 | 2022-05-27
17:00 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website