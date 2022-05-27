بعد القمح.. أزمة سكر؟

قررت الهند يوم الأربعاء الماضي تقييد صادراتها من السكر في خطوة احترازية لحماية إمداداتها الغذائية، والحفاظ على استقرار الأسعار، بحسب ما أعلنت وزارة الأغذية الهندية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع على حظر صادرات القمح، علماً ان الهند أكبر منتج للسكر في العالم، وثاني أكبر مصدّر له بعد البرازيل. فهل سيتأثر لبنان بهذه الخطوة؟

أحد مستوردي المواد الغذائية في لبنان أعلن انه" حاليا لا خوف من أي أزمة سكر فقد وصلت مؤخرا إلى لبنان عدة بواخر محمّلة بالمادة"، لافتاً إلى ان "سعر السكر في الأسواق اللبنانية شهد تراجعاً ملموساً بعدما كان سجل ارتفاعا كبيراً في الأشهر الماضية".