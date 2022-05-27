اضراب تحذيري للموظفين والعاملين في مستشفى تنورين الحكومي.. ما السبب؟

نفذ الموظفون والعاملون في مستشفى تنورين الحكومي، إضرابا تحذيريا وتوقفوا عن إستقبال المرضى بإستثناء الحالات الطارئة.



وشددوا على عدم التراجع عن المطالب التي حددوها في بيانهم أمس، ومنها تعيين مجلس إدارة جديد وتأمين كل المستحقات التي يستفيد منها موظفو القطاع العام. وحذروا من أن تجاهل هذه المطالب سيدفعهم للجوء إلى خطوات تصعيدية إضافية.

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