حزب الله: قرار مجلس النواب العراقي بتجريم التطبيع موقف شريف وشجاع

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عبّر "حزب الله" في بيان، عن "اعتزازه وتقديره للقرار التاريخي والهام الذي اصدره مجلس النواب العراقي والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيونى، ويعتبره خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية في مواجهة العدوان والارهاب الصهيوني".ورأى أن "هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ومرجعيته الدينية وقواه السياسية، ويؤكد على موقع العراق الثابت والدائم الى جانب القضية الفلسطينية لم يؤثر فيها لا الاحتلال الاميركي ولا الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها العراق في السنوات الاخيرة، وبقي وفيا لانتمائه العربي الحقيقي ودعمه لمقاومة الاحتلال".ودعا "الاحزاب السياسية العربية وجماهير امتنا العربية الى الاستفادة القصوى من المثال العراقي في مضمونه وتوقيته للعمل في مختلف الساحات، وتجريم التطبيع واستصدار التشريعات والقوانين الضرورية في مواجهة التطبيع على المستويات كافة".