من هو مرشح كتلة التنمية والتحرير لموقع نائب رئيس المجلس النواب؟

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أكد النائب ميشال موسى أن كتلة التنمية والتحرير لم تحسم قرارها بعد فيما خص اسم نائب رئيس مجلس النواب، متوقعا أن يتم التوصل الى اتفاق في المهلة الفاصلة عن موعد الجلسة، وقال إذا تم الاتفاق على اسم كان به وإذا لم يتم ذلك فالأمور متروكة الى حينها والى تصويت الكتل بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.موسى وفي حديث الى صوت كل لبنان 93.3 أشار الى ضرورة الاحتكام الى ما أفرزته الانتخابات والتعاطي مع الواقع الجديد بما يضمن الصالح العام.موسى شدد على ضرورة أن نطوي صفحة الخلافات السياسية العالية السقوف وان ينكب النواب على العمل لأن الأمور لا تنتظر والوضع سيء جدا على الصعد كافة، لافتا الى ضرورة حصول تقاطعات في العمل النيابي من أجل الشروع في عمليات الإنقاذ لأننا لا نملك ترف الوقت.