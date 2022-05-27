Advertisement

لبنان

إعتصام للجنة متابعة تنفيذ قانون الدولار الطلابي في طرابلس

Lebanon 24
27-05-2022 | 02:23
A-
A+
Doc-P-956410-637892405904474674.jpeg
Doc-P-956410-637892405904474674.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت لجنة متابعة تنفيذ قانون الدولار الطلابي اعتصاما امام أحد المصارف في طرابلس.
 
وأغلق المحتجون المصرف ومنعوا الموظفين من الدخول إليه.

وعُلم أن هناك توجهاً للاعتصام امام العامة في بيروت الأسبوع المقبل.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إشكالٌ كبير في طرابلس والجيش يتدخل.. ماذا جرى هناك؟
lebanon 24
28/05/2022 03:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تم قطع طريق القبة في طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
lebanon 24
28/05/2022 03:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
احتراق باخرة قبالة مرفأ طرابلس... ما صحة الخبر؟
lebanon 24
28/05/2022 03:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام امام احد المصارف في طرابلس ومطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي
lebanon 24
28/05/2022 03:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار الطلابي

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-05-27
17:45 | 2022-05-27
17:39 | 2022-05-27
17:23 | 2022-05-27
17:22 | 2022-05-27
17:00 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website