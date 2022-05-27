إعتصام للجنة متابعة تنفيذ قانون الدولار الطلابي في طرابلس

نفذت لجنة متابعة تنفيذ قانون الدولار الطلابي اعتصاما امام أحد المصارف في طرابلس.

وأغلق المحتجون المصرف ومنعوا الموظفين من الدخول إليه.



وعُلم أن هناك توجهاً للاعتصام امام العامة في بيروت الأسبوع المقبل.