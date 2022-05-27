Advertisement

لبنان

أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-05-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-956416-637892417901301098.jpg
Doc-P-956416-637892417901301098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسودُ مخاوف أوساط عديدة من إمكانية تحويل المنظمات الدوليّة العاملة في لبنان اهتمامتها إلى دولٍ أخرى تواجه نزاعاً عقيماً مثل أوكرانيا، ما يعني أنّ التركيز الأممي على لبنان قد يتراجع رغم الكثير من المشاكل القائمة فيه. 
Advertisement

وترتبط هذه المخاوف بأمرٍ واحد أساسي وهو أنّ الثقة بالنظام السياسي في لبنان مُنعدمة، ما يعني أنّ تلك المنظمات لا يمكنها الاستمرار في ظلّ نمطٍ يمكن أن يؤثر عليها سلباً ويُبدّد الأموال التي تُدفع في الداخل.

في المقابل، يقولُ أحد المتخصصين بالشأن الاجتماعي لـ"لبنان24" إنّ "المنظمات الدولية لا تترك لبنان باعتبار أنه منطقة أساسية للمشاكل، وهناك قرار دولي باستمرار عمل تلك المنظمات بشكل مباشر مع الناس"، وأضاف: "نعم، هناك مشكلة ثقة بالنظام السياسي، والأموال التي كانت تُدفع سابقاً تبخرت. لهذا، فإن التعاطي الأممي والدولي مع لبنان بات بشكل مباشر مع المواطنين والهيئات المحلية لضمان وصول الخدمات إلى مكانها بأسرع وقت ممكن".

واعتبر المُتخصص أن رحيل المنظمات من لبنان يعني أمراً واحداً: توقف دخول الدولار إلى البلد، وبالتالي خسارة موردٍ أساسي للعملة الصعبة في بلدٍ يحتاجُ إلى كل دولار للاستمرار والبقاء.

وختم: "نعم، المشكلة كبيرة، ويجب التعامل مع المنظمات الدولية بحكمة ودراية، وأن تكون هناك شفافية أيضاً لأن هذا الأمر مطلوبٌ بقوة". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-05-27
17:45 | 2022-05-27
17:39 | 2022-05-27
17:23 | 2022-05-27
17:22 | 2022-05-27
17:00 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website