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لبنان

إشارة "إيجابية" في لبنان.. مسؤول أميركي يكشفها

Lebanon 24
27-05-2022 | 03:45
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اعتبرت مصادر سياسية أنّ الكلام "الإيجابي" لمساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل بشأن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، هو إشارة إلى "جدية" تعاطي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع ملف الإصلاح المالي. 
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وفي تصريح له مؤخراً، قال هيل: "يثير إعجابي التعاون القائم حتى الآن بين السلطات اللبنانيّة وصندوق النقد الدولي إذ قُدّمت مجموعة من الإصلاحات الجيّدة على طاولة المفاوضات بعضها يتطلب تشريعًا وبعضها الآخر يتطلّب تحرّكاً من الحكومة".

ورأت المصادر أن الكلام بهذا الإطار يعني أن الحكومة عملت فعلاً وبجدية تامة على المفاوضات مع صندوق النقد، وهو أمرٌ لا بدّ منه في مسيرة النهوض، وأضافت: "كل ذلك يشير إلى أنّ الحكومة لم تتقاعس عن تأدية واجبها بشأن الإصلاحات المطلوبة، رغم الكثير من الصعوبات والعقبات".
 
 

لبنان

خاص

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