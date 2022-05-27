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لبنان

إحباط عملية تهريب كمية من مادتي حشيشة الكيف والكوكايين..ما علاقة الارزة؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 02:52
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صدر عــــن المديرية العامـة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامة

البلاغ التالي:

 

في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدرات.
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توافرت معلومات لهذا المكتب عن محاولة تهريب كمية من المواد المخدّرة مخبأة بطريقة محترفة ومموَّهة داخل مجسَّم خشبي لهياكل قلعة بعلبك، الى احدى الدول الاوروبية.

بتاريخ 17-5-2022، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت عناصر هذا المكتب الى تحديد مكان وجود الطرد وذلك في احدى شركات البريد، حيث تم ضبطه، وبتفتيشه عثر في داخله على /12,8/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.

بالتاريخ ذاته، وبنتيجة عمليات الرصد والمتابعة الحثيثة، اوقفت إحدى دوريات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في محلة البترون مرسلة الطرد وشريكها في عملية التهريب، وهما:

ا. ش. (مواليد عام 1981، لبنانية)
د. ت. (مواليد عام 1987، لبناني)
وضبطت بحوزتهما /250/غ من مادة الكوكايين مخبأة داخل قطعة خشبية على شكل ارزة لبنان، كانا بصدد تهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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