4 دول عربية بين الأكثر تلوّثاً بالعالم.. هل لبنان بينها؟

نشرت وكالة "الشرق للأخبار" مؤخراً تقريراً تحت عنوان: "إنفوغراف.. 4 دول عربية بين الأكثر تلوّثاً بالعالم"، وجاء فيه:

حلّت عُمان في المركز السادس من حيث الدول الأكثر تلوّثاً في العالم خلال العام الماضي، حيث بلغ تركيز مقياس الجسيمات المجهرية الملوّثة (PM2.5) في هواء البلاد 53.9.

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أما البحرين فأتت في المركز الثامن على هذه القائمة، تلاها العراق في المركز التاسع، فيما أتى السودان في المركز الحادي عشر.



وكانت بنغلاديش هي الدولة الأكثر تلوّثاً في عام 2021، حيث وصل تركيز (PM2.5) في هوائها إلى 76.9.

وفي ما يلي، صورة تظهر أسماء الدول الأكثر تلوثاً في العالم: