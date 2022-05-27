Advertisement

لبنان

4 دول عربية بين الأكثر تلوّثاً بالعالم.. هل لبنان بينها؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-956425-637892427560846101.jpg
Doc-P-956425-637892427560846101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وكالة "الشرق للأخبار" مؤخراً تقريراً تحت عنوان: "إنفوغراف.. 4 دول عربية بين الأكثر تلوّثاً بالعالم"، وجاء فيه: 
 
حلّت عُمان في المركز السادس من حيث الدول الأكثر تلوّثاً في العالم خلال العام الماضي، حيث بلغ تركيز مقياس الجسيمات المجهرية الملوّثة (PM2.5) في هواء البلاد 53.9. 
Advertisement
 
أما البحرين فأتت في المركز الثامن على هذه القائمة، تلاها العراق في المركز التاسع، فيما أتى السودان في المركز الحادي عشر.

وكانت بنغلاديش هي الدولة الأكثر تلوّثاً في عام 2021، حيث وصل تركيز (PM2.5) في هوائها إلى 76.9.
 
وفي ما يلي، صورة تظهر أسماء الدول الأكثر تلوثاً في العالم:
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-05-27
17:45 | 2022-05-27
17:39 | 2022-05-27
17:23 | 2022-05-27
17:22 | 2022-05-27
17:00 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website