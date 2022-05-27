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لبنان

شكر من وزير التربية لـ"الحكومة البريطانية".. ما السبب؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 03:07
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غرد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عبر "تويتر"، قائلاً: "أتوجه بالشكر من الجانب البريطاني، على كل الدعم والحوافز التي وفرتها الحكومة البريطانية لوزارة التربية في لبنان التي ساهمت بضمان إستمرار العام الدراسي الحالي، واوجه التحية إلى المجلس الثقافي البريطاني الذي أعد برنامج الزيارة واللقاءات الجانبية، والتي كانت جميعها مثمرة".
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