مليارات الدولارات تتحرّك بين لبنان و 5 دول بارزة.. أرقامٌ تكشف كل شيء

نشرت شبكة "الشرق للأخبار" تقريراً تحت عنوان "إنفوغراف.. تركيا أكبر الشركاء التجاريين للبنان في 2021"، وجاء فيه:

بلغ إجمالي التجارة بين لبنان وتركيا مليار و451 مليون دولار في عام 2021، لتكون تركيا أكبر الشركاء التجاريين للبنان.

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أما الصين فحلت في المركز الثاني إذ بلغ إجمالي التجارة بينها وبين لبنان عام 2021 نحو مليار 411 مليون دولار. مع هذا، فقد حلّت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث وبلغ إجمالي تجارتها مع لبنان في العام الماضي نحو مليار و 376 مليون دولار.

كذلك، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة، وقد بلغ إجمالي التجارة بينها وبين لبنان في الـ2021 نحو مليار و 354 مليون دولار.

وبحسب الترتيب، فقد جاءت اليونان في المرتبة الخامسة، وقد بلغ إجمالي تجارتها مع لبنان نحو مليار و 70 مليون دولار.