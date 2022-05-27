لائحة "النقابة تنتفض" اعلنت مرشحيها لانتخابات نقابة الأطباء في بيروت

Advertisement

أعلنت لائحة "النقابة تنتفض" مرشحيها لانتخابات نقابة الأطباء في بيروت لدورة 29 أيار، و تضم هذه اللائحة ١٦ مرشحًا لعضوية مجلس النقابة، بالإضافة الى مرشحين للمجلس التأديبي و3 مرشحين لصندوق التقاعد، و4 لصندوق التأمين والإعانة برئاسة الدكتور جورج الهبر لمركز نقيب الأطباء.قدم الدكتور سامي ريشوني نائب نقيب أطباء لبنان سابقا الدكتور جورج الهبر المرشح لمركز نقيب الأطباء وسأل: “هل حالياً النقابة تصون كرامة الطبيب وتضمن حقوقه؟ هل النقابة مسجونة في دوامة المحاصصة السياسية ؟ هل النقابة تغرق في دوامة التبعية والإرتهان؟ ‏نعم، آن الأوان لكي تُبنى الروح النقابية والمسلكية النقابية بجدية ومسؤولية ، وإلا بقينا أسرى التوهم بأننا في واقع ديموقراطي، والحقيقة أننا في واقع مشرذم ومُقصِر وسنصبح أهلاً للانتقال إلى الديموقراطية مع ولادة النقابة تنتفض التي ولدت لتحمي النقابة من التفكك والتشرذم، أخذت على عاتقها إنقاذ النقابة بتجنيد اللائحة النقابية في سبيل الإصلاح والحق وتضم نخبة من الأطباء ‏الوطنيين والمستقلين والنقابيين والمهنيين والمنتفضين على الفساد والجهل ، انهم أشبه بباقة من زهور الحياة ، متنوعة الألوان، فواحة الأريج و غزيرة العطاء. ‏هذه اللائحة برئاسة الصديق والزميل النقابي الدكتور جورج الهبر وهو من الذين أكدوا ومازالوا يؤكدون ضرورة تعزيز دور نقابة أطباء لبنان، لجعل لبنان مستشفى الشرق، فالكرامة حقٌ من حقوق كل طبيب".وقال: "‏الدكتور الهبر المرشح لمركز نقيب الأطباء شارك مع زملاء له في المجلس السابق في التصدي لمختلف خروق القوانين حمايةً للنقابة من الفساد والتدخلات والتهديدات والهدر المالي، محاولاً جعل بيت الطبيب صرحاً لائقاً يجمع الأطباء ، في بوتقة وطنية ، موحدة ، قوية ، شفافة ، كاملة متكاملة متحرراً من استغلالات المستغلين، فتعرض للمضايقة والتهديد وبالرغم من كل ذلك ساند ودعم حراك الأطباء النقابيين رافضاً القرارات ‏النقابية بكم الأفواه، معترضاً التوظيفات العشوائية، مطالباً بحماية الطبيب وتحسين المعاش التقاعدي والضمان الصحي وحصانة الطبيب".وختم: "‏حِرصاً على عدم استغلال الأحزاب حراك الأطباء، دفعَهُ بالمشاركة مع عدد من الأطباء النقابيين إلى تأسيس جبهة نقابية تحت أسم “العمل النقابي المستقل", يشرفني أن أكون أحد مؤسيسها. أيها الزملاء والزميلات، أنا هنا ، لستُ لإُكرمَهُ واذهب, أنا هنا لأحييه وأشكرهُ وأقول له، كم أن نقابة الأطباء في حاجة، إلى وجوده وعطاءاته. تمنياتي للزميل الدكتور جورج الهبر وجميع الزملاء والزميلات أعضاء لائحة “النقابة تنتفض” التوفيق والفوز بإذنه تعالى".