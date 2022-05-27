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لبنان
سلسلة قرارات لـ"وزير المالية"... هذه تفاصيلها!
Lebanon 24
27-05-2022
|
03:23
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التقى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وزير المال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف خليل، في حضور المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، وتم البحث في المشاكل المالية التي يعانيها الصندوق.
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وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، فقد وافق وزير المال على "تأمين مبلغ 125 مليار ليرة فوراً للضمان، لزوم تأمين التعرفة الجديدة لغسيل الكلى والأدوية المستعصية"، وأكّد "تأمين الأموال المرصودة بموازنة 2022 تباعاً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكّن من القيام بواجباته نحو المضمونين عبر رفع سعر تعرفة الدواء والاستشفاء، للتخفيف عن عاتق المضمون الفروق التي يدفعها للمستشفيات وثمن الأدوية".
واشار البيان الى ان خليل ابلغ رئيس الاتحاد العمالي العام موافقته الايجابية لإيجاد حل ل:
- دفع عائدات الجباية في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وسائر مؤسسات المياه في لبنان، ودفع مستحقات المياومين في كهرباء لبنان (Tricom) من المساعدات الاجتماعية التي أقرّت للقطاع العام والتي وُضعت موضع التنفيذ بموجب قرار صادر عن وزير المال، اضافة الى تأمين وصول بواخر قمح وفتح الاعتمادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على الأمن الغذائي.
- مسألة دفع التأمين الصحي والمبالغ المقطوعة الشهرية المستحقة منذ تشرين الثاني للموظفين والعاملين في تلفزيون لبنان".
وتابع البيان:"شكر الاسمر لوزير المال مساهمته في حلّ مشكلة هيئة إدارة السير بشقيها الإداري والوظيفي عبر تأمين الاعتمادات اللازمة لذلك، كما شكره على دعمه لأجراء إهراء مرفأ بيروت للحصول على حقوقهم الأساسية في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة والقاتلة".
لبنان
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