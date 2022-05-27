استعدوا لطقس حار.. الحرارة فوق معدلاتها وتحذير من اندلاع حرائق

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة جبلاً وداخلاً، لذا يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية، بينما تنخفض بشكل اضافي على الساحل مع نسبة الرطوبة مرتفعة تؤدي الى سوء في الرؤية احيانا.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها الخليج العربي تسيطر بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية مع أجواء رطبة على الساحل وتستمر حتى الأسبوع المقبل.اما معدل درجات الحرارة لشهر ايار على الساحل يتراوح ما بين 18و 27 درجة.ملاحظة : تنفي مصلحة الارصاد الجوية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض لبنان لعاصفة غبار عالية التلوث كما حدث في العراق، وتتمنى على المواطنين تقصي المعلومات الخاصة بالطقس من مصادرها الرسمية عبر الموقع الرسمي meteo.gov.lb لمصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني .- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: مشمس مع ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة جبلاً وداخلاً، لذا يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تشكل ضباب كثيف على التلال المنخفضة و سوء في الرؤية أحياناً.السبت: مشمس مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة جبلاً وداخلاً، لذا يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية، بينما تنخفض بشكل اضافي على الساحل مع نسبة الرطوبة مرتفعة تؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً.الأحد: مشمس مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء خطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء الأجواء السديمية الرطبة والتي تؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً.الإثنين: مشمس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وبقاء الأجواء سديمية ورطبة على الساحل والتلال المنخفضة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية.- الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 31 درجة ، في الداخل من 12 الى 33 درجة.- الرياح السطحية: شماليّة غربيّة نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.- الانقشاع: متوسط إلى سيّء أحياناً بخاصة على الساحل، جيد على المرتفعات.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 90%.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 5,31- ساعة غروب الشمس: 19,40