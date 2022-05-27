اعتصام امام احد المصارف في طرابلس ومطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي

نفذت لجنة متابعة تنفيذ قانون الدولار الطالبي اعتصاما امام بنك الاعتماد اللبناني بمحلة التل في شارع المصارف في طرابلس.

وعمد المعتصمون الى اغلاق مداخل المصرف ومنعوا الموظفين من الدخول .

واعلنوا نيتهم "التوجه الأسبوع المقبل الى بيروت وتصعيد خطواتهم التي تطالب بتنفيذ قانون الدولار الطالبي".

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