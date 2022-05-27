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لبنان

اعتصام امام احد المصارف في طرابلس ومطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي

Lebanon 24
27-05-2022 | 03:48
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نفذت لجنة متابعة تنفيذ قانون الدولار الطالبي اعتصاما امام بنك الاعتماد اللبناني بمحلة التل في شارع المصارف في طرابلس.
 وعمد المعتصمون الى اغلاق مداخل المصرف ومنعوا الموظفين من الدخول .
واعلنوا نيتهم "التوجه الأسبوع المقبل الى بيروت وتصعيد خطواتهم التي تطالب بتنفيذ قانون الدولار الطالبي".
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