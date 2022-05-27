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لبنان

"للعرسان"... خبر سارّ من OMT!

Lebanon 24
27-05-2022 | 04:23
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سهّلت OMT هدايا الأعراس من خلال إطلاق خدمة الـ Wedding List الجديدة.
 
وجاء في نص الاعلان: "للعرسان، صار فيكن تفعّلوا هالخدمة بـ OMT ليقدروا معازيمكن يبعتولكن الهدية النقدية عبر أكثر من 1،200 مركز OMT بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي.  والأهم إنّو فيكن تستلمو المبالغ بالكامل أو جزئياً من أي مركز OMT بلبنان".
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وتابع النص: "للمعازيم القصّة كتير سهلة: بتتوجّهوا على أي مركز OMT وبتقدموا للوكيل رقم التعريف الخاص بالعرسان والمبلغ يلي بدكن تهدو".
 
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