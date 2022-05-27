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لبنان

عن تسعيرة المواد الغذائية.. هذا ما يجري بحثه في الكواليس

Lebanon 24
27-05-2022 | 04:25
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قال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن "موضوع تسعير المواد الغذائية بالدولار في السوبر ماركت هو موضوع قابل للنقاش لمصلحة المواطن وصاحب السوبر ماركت، خصوصاً مع التغير المستمر بسعر الصرف".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال بحصلي: "قانون حماية المستهلك الذي يمنع التسعير بالدولار يُطبّق على جميع السلع وليس فقط على المواد الغذائية فيمكن التسعير بالدولار مع وضع سعر الصرف وفي نهاية الأمر الهدف منه حماية المستهلك ".
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وختم: "تسعير المواد الغذائية بالدولار يمنع التاجر من التلاعب بالاسعار لأن السعر ثابت وانما ما يتغير هو سعر الصرف فقط ".
 
 
 
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