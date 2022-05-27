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لبنان

زحمة سيارات على محطات الوقود في صيدا.. ما السبب؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 04:42
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 تشهد بعض محطات البنزين في مدينة صيدا أرتالا من السيارات، فيما أقفلت أخرى بحجة نفاد الكمية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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