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لبنان

حلّان للغاز لا ثالث لهما!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2022 | 05:08
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تشترط مراكز توزيع الغاز رفع جعالتها بشكل يتناسب وارتفاع سعر صرف الدولار، أو حتى دولرة بيع قوارير الغاز بالكامل، معتبرة انها تتكبد خسارات مجحفة.
وتقول مصادر لـ "لبنان24" أنّه في حال عدم التجاوب مع مطالب القطاع ، فقد يتجهون إلى الاقفال الكامل.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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