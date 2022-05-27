جامعة الحكمة توقع اتفاق شراكة مع دار المشرق

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وأوضحت البستاني أن "الشراكة مع دار المشرق تأتي في هذا الوقت الصعب الذي يحتاج فيه وطننا لبنان إلى تكثيف التعاون بين مكوناته كافة"، وقالت: "ليس أفضل من التعاون الذي يساعد على نشر المعرفة والثقافة". وقعت جامعة الحكمة - ULS ممثلة برئيستها البروفسور لارا كرم البستاني إتفاق شراكة مع دار المشرق للنشر المكتبي والإلكتروني، ممثلا بالمدير العام للدار الأب داني يونس اليسوعي يهدف إلى نشر مشترك لعدد من الأعمال المنتقاة.وأوضحت البستاني أن "الشراكة مع دار المشرق تأتي في هذا الوقت الصعب الذي يحتاج فيه وطننا لبنان إلى تكثيف التعاون بين مكوناته كافة"، وقالت: "ليس أفضل من التعاون الذي يساعد على نشر المعرفة والثقافة".

كذلك، نوّه الأب يونس بأهمية الشراكة "للتفكير معًا حول حركة النشر في لبنان"، لافتًا إلى "أهمية التفاعل مع الآخر لما يحققه ذلك من إيجابيات".



باكورة الشراكة



وشكلت النسخة العربية لكتاب "في سبيل لاهوت مسيحي للأديان" للدكتور ميشال يونس باكورة هذا التعاون، حيث عقدت طاولة مستديرة حول الكتاب شاركت فيها البروفسور البستاني والأب يونس ونائب رئيسة جامعة الحكمة للأبحاث الأب غي سركيس والكاتب يونس بحضور رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش ومشاركين في المؤتمر الدولي لمنصة Pluriel الذي استضافت جامعتا اليسوعية والحكمة محاضراته وورشات عمله حول "الإسلام والغيرية".



وأوضح الأب سركيس أن اختيار كتاب "في سبيل لاهوت مسيحي للأديان" كباكورة للشراكة يعود إلى "تضمنه مقاربة لاهوتية للأديان ليست موجودة بوفرة في الكتب العربية التي تركز أكثر على حوار الأديان وليس على نقاش المقاربات الدينية".



بدوره، لفت يونس إلى أن كتابه جاء "كثمرة تفكير حول النظرة المسيحية للأديان ودورها في مسيرة الخلاص، وهو يطرح ضرورة اعتماد نهج جديد في تحديد الإختلافات من دون إلغائها لجعل التبادل ممكنًا". وذكر أن الكتاب الذي وضع بالفرنسية في عام 2012 حاز على جائزة الكتاب اللاهوتي لجمعية اللاهوتيين الكاثوليك في أوروبا لسنتي 2013 و2014.



الآفاق الممكنة والأقليات



وكانت جامعة الحكمة قد استضافت طاولتين مستديرتين في سياق المؤتمر الدولي الثالث: "Islam & altérité" "الإسلام والغيرية"، الذي نظمته منصة PLURIEL الجامعية للدراسات حول الإسلام.

وتمحورت الندوة الأولى حول "الآفاق الممكنة بالنسبة إلى لبنان؟" وأدارها مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور أمين لبّس، بمشاركة الدكتورة جومانا نحاس والدكتور أمين الياس والأب باسم الراعي.



أما الندوة الثانية فتناولت "تجربة المجموعات الأقلية" وقد أدارها نائب رئيسة الجامعة للأبحاث الأب غي سركيس بمشاركة وزير التربية القاضي عباس الحلبي ممثلا بالسيد نادر حديفة، والقسيسة نجلا كساب والشيخ محمد حيدر والدكتورة نورا كباكيان، حيث تحدث المنتدون عن تجربات المجموعات الدرزية والعلوية والإنجيلية والأرمنية في لبنان.