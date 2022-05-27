الجميّل: هذا ما قلناه منذ شهرين

كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل عبر حسابه على "تويتر":

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"هذا ما قلناه منذ شهرين. الدولار اليوم ٣٧٠٠٠ وذاهبون الى الانهيار التام لانهم صرفوا معظم الاحتياط لحماية انفسهم في الانتخابات. ان لم تشكل حكومة استثنائية بسرعة استثنائية تتمتع بثقة استثنائية تقوم بخطوات استثنائية، لبنان ذاهب الى الفوضى الكبرى. ليتحمل الجميع مسؤولياته".