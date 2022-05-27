مكتب الاعلام في مشيخة العقل: نعرف حرمة البياضة الزاهر و اهمية الجمع لا الفرقة

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صدر عن المكتب الاعلامي لمشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز البيان التالي:"نشر بعض المغرضين صورتين لسماحة شيخ العقل اثناء زيارته لخلوات البياضة وحوله مشايخ وعناصر امنية مدّعياً ان إحدى الصورتين داخل حرم خلوات البياضة الشريف، لكن الحقيقة ان احداهما التقطت عند مدخل حاصبيا حيث ترجل سماحته لتحية الناس المجتمعة للترحيب به، والاخرى قبل مدخل البياضة في لحظة ترجّل سماحته من السيارة وعدم قبوله بإدخال السيارة الى داخل الحرم كما كان يصرّ بعض المنظّمين من حاصبيا. أمّا اختصار الزيارة المباركة والناجحة بنسبة عالية جداً تفوق التوقّع من حيث المشايخ الأجلاء الحاضرين والحشود الضخمة من المشايخ المستقبلين والمشاركين من مختلف المناطق والرسالة الروحية الراقية والجامعة التي وجّهها سماحته في كلمته امام المجتمعين، اختصارها بهذا المشهد العفوي الصغير والمصطنع فذلك يدل على حقدٍ مسبَقٍ وعلى عدم تفهّم لواقع الزيارة وأهميتها".وأهاب المكتب الإعلامي "بأبناء المجتمع الكرام حذف هذا الالتباس من مخيلتهم وعدم الرد على المنتقدين الحاقدين الا بالاسلوب اللائق اذ إننا فوق تلك الصغائر ويكفي أننا تزوّدنا بالأمس ببركة الخلوات الزاهرة والمشايخ الأطهار ونعرف مدى حرمة المكان وأهمية الجمع لا الفرقة التي كان عنوان رسالة سماحة الشيخ".