Advertisement

لبنان

تحضيرات لاعادة افتتاح "الميوزيك هول" في بيروت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-05-2022 | 05:52
A-
A+
Doc-P-956508-637892528413418053.jpg
Doc-P-956508-637892528413418053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم ان التحضيرات جارية لاعادة افتتاح"الميوزيك هول" في بيروت/ ستاركو بعد اقفال استمر منذ انفجار مرفأ بيروت.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
المعتصمون من نقابتي أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة قطعوا الطريق امام مصرف لبنان (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
28/05/2022 03:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بيروت يفوز على الحكمة بنتيجة 91-88 ويتأهل إلى نهائي إكس إكس أل إينيرجي بطولة لبنان بكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه
lebanon 24
28/05/2022 03:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان هام من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يتعلق بـ"تقنين قاس".. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
28/05/2022 03:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: بعد أن لبّيتم النداء وشاركتم في الانتخابات، صار واجبًا علينا أن نسمع أصواتكم، فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد ووسط بيروت سيبقى لكل اللبنانيين
lebanon 24
28/05/2022 03:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان

بيروت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-05-27
17:45 | 2022-05-27
17:39 | 2022-05-27
17:23 | 2022-05-27
17:22 | 2022-05-27
17:00 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website