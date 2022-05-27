22
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي قبلان: اننا أمام انفجار مدو يهدد أصل وجود لبنان
Lebanon 24
27-05-2022
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار فيها إلى "أننا أمام كارثة مرسومة ومقصودة، وهناك أوكار وقوى تتلاعب بمصير الناس، وحياتها المعيشية، بوجود حكومة مشلولة، أو مغيبة، فالدولار اليوم تجاوز الـ36 ألف ليرة، والليرة تحولت مقبرة للبلد بكل ما فيه، ومرحلة التفلت النقدي تعدت الحدود الإنسانية والأخلاقية، فيما البعض يرفع سقفه السياسي، ويهدد بالفراغ والشلل، لنسف أي قدرة للبلد وناسه على الصمود، ولذلك قلنا مرارا أن المعركة معركة وطنية بامتياز، وبخاصة أن البلد يعاني من غرف عمليات مالية سياسية تتلاعب بالداخل وتريد تمزيقه. فالمطلوب التفكير بخيارات كبيرة، وبمسؤولية، وشفافية، لأننا أمام انفجار مدو يهدد أصل وجود لبنان".
Advertisement
واعتبر أن "البلد منذ 17 تشرين أشبه بساحة حرب دولية، بانهيارات سريعة، بداخل مفخخ بالغرف السود، بأزمة قرار سيادي، بانقسام عمودي، حتى أضحى مشروع الدولة على حافة مصير تاريخي. وبالتالي، ترك البلد للفراغ يعني أخذه نحو فاجعة وطنية، ولا أبالغ إن قلت حربا أهلية، فلا بد من رسم ملامح المرحلة الحالية، لأن هناك مشروعا جديا يريد سحق حضور الدولة، تمهيدا لمشاريع مناطقية خبيثة. ونخشى بشدة من عرض لعبة "بروفا انفجار اجتماعي"، لأن هناك من هو مصمم على تحويل لبنان إلى طاحونة جوع وفوضى وفلتان وتقسيم طائفي".
واعتبر المفتي قبلان أن "بلدنا عالق في عنق الزجاجة، والعنتريات غير مفيدة لأحد، والإنقاذ يبدأ من تكريس قوة المجلس النيابي، والإصرار على ترك البلد لوحش الفراغ يعني إعلان حرب على بقية ما تبقى من مشروع الدولة. وأحب أن ألفت نظر الإخوة "التغييريين"، علينا أن نفهم الواقع جيدا، فنحن في لبنان ولسنا في المريخ".
وختم قائلا: "اليوم البلد خبز أسود للفقراء، وخبز أبيض للأغنياء، ومصير معلق على مشنقة الصرافين، والمصارف، والمصرف المركزي، والهروب المعيب للدولة، فلنعقل ولنتوكل ولنسارع نحو تلاق وطني على الإنقاذ، ولا إنقاذ إلا بحكومة وفاق وطني، بعيدا عن مخالب الغرف الدولية السوداء الموجودة في الداخل اللبناني، فالفراغ حرب لا يربح فيها إلا الفوضى والفلتان، والإنقاذ يبدأ من المقاعد النيابية، وأكثر ما نخشاه السقوط الكبير، حيث لا تنفع من بعده ندامة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
Lebanon 24
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
01:15 | 2022-05-27
27/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
11:42 | 2022-05-27
27/05/2022 11:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
03:30 | 2022-05-27
27/05/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2022-05-27
27/05/2022 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
11:29 | 2022-05-27
27/05/2022 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:56 | 2022-05-27
اجتماعات مجموعة "التغيير" ما زالت مفتوحة للتشاور
17:45 | 2022-05-27
باسيل يتبنّى ترشيح بو صعب
17:39 | 2022-05-27
إتصالات حثيثة تسبق جلسة مجلس النواب
17:23 | 2022-05-27
عدم تحديد الجهات المعنيّة
17:22 | 2022-05-27
دور مقرّب
17:00 | 2022-05-27
إتصالات أوروبية إقليمية
فيديو
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
03:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact