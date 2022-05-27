هاشم استنكر سرقة قطيع من الماعز من كفرشوبا: للتمسك بعوامل قوتنا الوطنية

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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان ان "ما اقدم عليه العدو الاسرائيلي اليوم بسرقة قطيع من الماعز من تلال كفرشوبا، قرصنة وهمجية واعتداء لا يقف عند حدود البشر والحجر، بل يصل حتى للمواشي والحيوانات".واعلن ان "هذه طبيعة هذا العدو الذي يتعاطى بمنطق الهيمنة والسيطرة، والاستيلاء على كل ما يستطيع الوصول اليه، ولاننا ما نزال في اجواء ذكرى التحرير فإن ممارسات هذا العدو الصهيوني تبين مدى الحاجة الى عامل الردع الذي يضع حدا لاطماعه في وطننا بتركيبته وحدوده وثرواته، لذلك فالمطلوب التمسك بعوامل قوتنا الوطنية كي لا يتمادى الاسرائيلي اكثر في ارتكاباته".وختم:"لان ما يجري من ارتكابات على مرأى ومسمع من قوات اليونيفل المولجة تطبيق القرارات الدولية، فانها مطالبة بوضع حد لهذه الاعتداءات واعادة ما سرقه العدو ، وابلاغ المنظمة الدولية بكل الخروق والانتهاكات الصهيونية ، رغم علمنا ان عدوا اعتاد على هذه الهمجية لا يفهم الا لغة القوة ، والمقاومة عامل الردع الوحيد في زمن المعايير المزدوجة في هذا العالم".