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لبنان

للمرة الاولى منذ إنشائه... الرئيس عون وقَّع مرسوم تشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار"

Lebanon 24
27-05-2022 | 06:31
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وقَّع رئيس الجمهوريّة ميشال عون مرسوم تشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار"، وهو يتشكّل للمرة الأولى منذ قرار إنشائه في العام 1974.
 
 
و"المجلس الوطني لسياسة الأسعار" هو مجلس وطني يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معاً على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت هذه المسؤولية مناطة حصرا بوزارة الاقتصاد من خلال مصلحة حماية المستهلك.
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في سياق آخر، اطّلع عون من وفد "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنة" على تحضيرات المؤتمر الإقليمي حول "وثيقة الاخوة الإنسانية".
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