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لبنان

بعد ان صدمته السيارة... فارق الحياة سريعا (صورة)

Lebanon 24
27-05-2022 | 06:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض الشاب "غازي المصري" لحادث صدم من قبل سيارة اثناء تواجده في منطقة زيتون ابي سمراء في طرابلس ، ونقل على اثرها الى مستشفى "دار الشفاء" بحاله حرجه.
 
وبعد وقت قصير من وصوله الى المستشفى فارق الحياة متاثرا بجراحه.
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