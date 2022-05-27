بعد ان صدمته السيارة... فارق الحياة سريعا (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض الشاب "غازي المصري" لحادث صدم من قبل سيارة اثناء تواجده في منطقة زيتون ابي سمراء في طرابلس ، ونقل على اثرها الى مستشفى "دار الشفاء" بحاله حرجه.

وبعد وقت قصير من وصوله الى المستشفى فارق الحياة متاثرا بجراحه.